Hashish nascosto in bocca Arresto convalidato per il 34enne

Un uomo di 34 anni, originario della Sierra Leone, è stato fermato a Grosseto dalla polizia locale domenica scorsa e arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato hashish nascosto in bocca, motivo per cui il suo arresto è stato convalidato solo in parte. Il procedimento giudiziario prosegue con ulteriori verifiche e accertamenti.

GROSSETO Arresto convalidato solo in parte per un 34enne originario della Sierra Leone, fermato a Grosseto domenica dalla polizia locale per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La giudice Agnieszka Karpynska ha confermato l’accusa principale, ma ha fatto cadere quelle di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 34enne, difeso dall’avvocata Sabrina Pollini, era stato sorpreso mentre cedeva droga. Alla vista degli agenti, aveva tentato di occultare 14 dosi di hashish (16,247 grammi netti, con purezza del 36,39%), nascondendole prima nelle mutande e poi in bocca per impedirne il recupero. Durante le concitate fasi del controllo, l’uomo aveva spinto un operatore e morso alla mano un’agente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hashish nascosto in bocca. Arresto convalidato per il 34enne Hashish nella macchina: arrestato corriere Notizie correlate 31enne morde il vigilante: da furto a rapina, arresto convalidatoUna trentunenne modenese è stata fermata dai Carabinieri a Nonantola dopo aver sottratto merce per oltre 160 euro e aggredito la guardia giurata con... Omicidio a Ibiza: convalidato l'arresto per il presunto omicida di FrancescoE' stato convalidato l'arresto dell'omicida di Francesco Sessa 36enne di Pagani che lavorava ad Ibiza. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Hashish nascosto in bocca. Arresto convalidato per il 34enne; Nasconde l’hashish in bocca e nelle mutande, arrestato. Hashish nascosto in bocca. Arresto convalidato per il 34enneGROSSETO Arresto convalidato solo in parte per un 34enne originario della Sierra Leone, fermato a Grosseto domenica dalla polizia locale per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La giudice ... lanazione.it Finge un guasto per sfuggire ai controlli, ma nasconde droga in bocca: arrestato 27enneBloccato dai carabinieri ad Albizzate: aveva dosi di cocaina tra le guance e altre nascoste vicino all’auto. Sequestrati anche contanti sospetti ... laprovinciadivarese.it I militari della Compagnia di Colleferro fermano un 24enne e scoprono un ingente quantitativo di hashish e marijuana nascosto in casa. #Positanonotizie #notizie #cronaca - facebook.com facebook