Quasi 5 milioni per 47 strade e marciapiedi | ecco il piano asfaltature per il 2026

Il Comune di Brescia ha approvato un piano asfaltature per il 2026, con un budget di circa 5 milioni di euro destinato a 47 strade e marciapiedi. Durante l’estate, sono previsti numerosi cantieri per il rifacimento di diverse arterie stradali. Il piano dettagliato riguarda interventi di riqualificazione e manutenzione su diverse vie della città. La decisione si inserisce nel programma di interventi per migliorare la rete viaria locale.

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