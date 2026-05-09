Quasi 5 milioni per 47 strade e marciapiedi | ecco il piano asfaltature per il 2026
Il Comune di Brescia ha approvato un piano asfaltature per il 2026, con un budget di circa 5 milioni di euro destinato a 47 strade e marciapiedi. Durante l’estate, sono previsti numerosi cantieri per il rifacimento di diverse arterie stradali. Il piano dettagliato riguarda interventi di riqualificazione e manutenzione su diverse vie della città. La decisione si inserisce nel programma di interventi per migliorare la rete viaria locale.
Brescia si prepara a un'estate di cantieri per rimettere a nuovo il proprio patrimonio stradale. La Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo per il 2026: un investimento complessivo che sfiora i 5 milioni di euro (4.689.000 euro per la precisione) che servirà a sistemare oltre 13.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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