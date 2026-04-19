Piano asfaltature | nei prossimi giorni nuove strade saranno rifatte ecco quali

Nei prossimi giorni, alcune strade della città saranno sottoposte a lavori di asfaltatura, parte di un intervento di manutenzione straordinaria approvato dall’amministrazione comunale. Il progetto, denominato piano asfaltature 2026, mira a migliorare le condizioni della viabilità e la sicurezza delle strade urbane. I lavori sono in corso senza interruzioni e coinvolgono diverse arterie della zona centrale e periferica.

Prosegue senza rallentamenti il piano asfaltature 2026 del Comune di Udine, inserito in un programma di manutenzione straordinaria pensato per migliorare in modo strutturale la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina. Nei giorni scorsi si è conclusa la riasfaltatura di via del.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Quali saranno gli sviluppi dell’AI nei prossimi anni?Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha compiuto passi avanti significativi, passando da tecnologia di nicchia a strumento sempre più... L’impatto dell’IA sul mercato del lavoro: quali competenze saranno indispensabili nei prossimi 10 anniL’Intelligenza Artificiale non è più una promessa del futuro, ma una realtà che sta già ridisegnando le scrivanie di tutto il mondo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: CASA DI QUARTIERE, IMPIANTI SPORTIVI E ASFALTATURE. PROSEGUE IL TOUR DELL’AMMINISTRAZIONE NEI QUARTIERI; PIANO ASFALTATURE A VICENZA VALE OLTRE 3,5 MILIONI; Vicenza, ecco il piano asfaltature: 21 km di strade e 3,6 milioni di euro; Lavori pubblici, il piano asfaltature. Intervento anche in via Iacovacci. Lavori pubblici, il piano asfaltature. Intervento anche in via IacovacciMONTE ARGENTARIO Al via da domani gli interventi di asfaltatura nel centro urbano di Porto Santo Stefano. Si parte da via Iacovacci, all’interno dell’area dell’ex giardino, dove dalle 7 di domani fino ... lanazione.it Arriva il Giro, Lavagna ordina nuove asfaltatureDopo la decisione di confermare il passaggio dei ciclisti in città, il Comune vara un piano urgente da 200 mila euro ... ilsecoloxix.it Il Comune annuncia anche un piano pluriennale per le asfaltature facebook