Dentecane deve scontare 13 anni di pena | 50enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione. La condanna riguarda furti, truffe, estorsioni e altri reati. Deve scontare 13 anni di pena. L'arresto è avvenuto in un'operazione di routine dei militari, che hanno portato a termine la cattura senza incidenti.

Ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri: l'uomo condannato per furti, truffe, estorsioni e altri reati. L'arresto eseguito dai Carabinieri di Dentecane. I Carabinieri della Stazione di Dentecane hanno arrestato un 50enne di Pietradefusi in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Avellino. L'uomo era destinatario di diverse sentenze di condanna ormai definitive. Le condanne definitive e i reati contestati. Il provvedimento deriva da plurimi giudizi che lo hanno riconosciuto responsabile, a vario titolo, di: furto aggravato, truffa, ricettazione, fraudolento danneggiamento di beni assicurati, estorsione, offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.