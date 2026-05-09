Quarticciolo incendio nell' alloggio popolare occupato dai senza dimora

Nella zona del Quarticciolo, all’alba di sabato 9 maggio, si è verificato un incendio all’interno di un alloggio popolare vuoto gestito dall’Ater. L’incendio si è sviluppato in un alloggio abitato da persone senza dimora, causando danni e intervenuto il personale di emergenza. Non ci sono notizie di feriti o di altre persone coinvolte. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

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