Quarticciolo incendio nell' alloggio popolare occupato dai senza dimora
Nella zona del Quarticciolo, all’alba di sabato 9 maggio, si è verificato un incendio all’interno di un alloggio popolare vuoto gestito dall’Ater. L’incendio si è sviluppato in un alloggio abitato da persone senza dimora, causando danni e intervenuto il personale di emergenza. Non ci sono notizie di feriti o di altre persone coinvolte. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.
Un incendio si è sviluppato all'interno di un alloggio Ater vuoto al Quarticciolo, all'alba di sabato 9 maggio. Nessuno è rimasto ferito.Il rogo si è verificato poco prima delle 5 del mattino, in via Ugento 34, zona di lotti popolari di proprietà Ater, l'azienda territoriale di edilizia.🔗 Leggi su Romatoday.it
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