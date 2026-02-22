Alloggio popolare occupato abusivamente il Comune di Salerno ordina lo sgombero | Non hanno i requisiti

Un alloggio di edilizia pubblica occupato illegalmente ha portato il Comune di Salerno a emettere un'ordinanza di sgombero. La decisione deriva dal fatto che gli occupanti non possiedono i requisiti richiesti per vivere nell’alloggio popolare. L’area interessata si trova a Mariconda, dove sono stati riscontrati abusi. L’amministrazione ha già predisposto le procedure per liberare l’immobile nel giro di pochi giorni. L’occupazione abusiva rappresenta un problema per la gestione degli alloggi pubblici.

L'amministrazione intima la liberazione dell'immobile entro un mese e dispone l'immediato distacco della fornitura idrica Nuova ordinanza contro l'occupazione abusiva di alloggi popolari. L'amministrazione comunale di Salerno ha disposto infatti lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica situato a Mariconda. Gli attuali occupanti, risultati privi del titolo per potervi risiedere, avranno a disposizione trenta giorni di tempo per riconsegnare l'appartamento prima che scatti l'intervento coatto delle forze dell'ordine. La vicenda ha avuto origine quando l'attuale residente ha cercato di regolarizzare la propria presenza all'interno della struttura, presentando ad Acer Campania, ente gestore degli alloggi popolari, un'istanza per ottenere il subentro nel contratto di assegnazione, pratica solitamente avviata a seguito del decesso o dell'abbandono da parte del locatario originario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno, occupano abusivamente un alloggio popolare: scatta l'ordinanza di sgombero immediatoL'amministrazione comunale di Salerno ha emesso un'ordinanza di sgombero immediato nei confronti di chi occupa abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Casalpusterlengo, sgombero di un alloggio Aler occupato abusivamente: due denunciatiA Casalpusterlengo, un intervento di sgombero ha portato alla denuncia di due persone coinvolte in un'occupazione abusiva di un alloggio Aler.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Occupa abusivamente una casa popolare, carabinieri sgomberano l’appartamento; Bologna, anziana esce di casa per curarsi e tre uomini le occupano la casa popolare: denunciati; A Palermo un assessore ha dormito in una casa popolare per difenderla dalle occupazioni; Occupano l'appartamento di due anziani e ne impediscono l'avvicinamento: due donne del Chietino e un uomo denunciati.

Lite per la casa popolare sfocia nel fuoco: 21 persone intossicate, di cui 10 bambiniIncendio doloso a Mestre nel complesso Circus: 21 persone in ospedale, arrestato un uomo dopo una faida tra occupanti. nordest24.it

Recuperato dai Civich alloggio occupato abusivamente dai rom in BarrieraRecuperato dai Civich alloggio popolare occupato abusivamente dai rom, in via Ghedini a Torino. Gli agenti del Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione della Polizia Locale sono intervenuti nel po ... torinoggi.it

La signora Raciti vive in viale Moncada, nel quartiere Librino di Catania, in un alloggio popolare. Da anni chiede di risolvere il problema, ma senza esito - facebook.com facebook

Alloggio popolare occupato nel Reggino, i carabinieri lo restituiscono all'Aterp. Un uomo si era stabilito nell'appartamento, a Taurianova, senza averne titolo #ANSA x.com