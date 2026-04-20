Sgombero in arrivo per un alloggio popolare occupato abusivamente

Il Comune di Aversa ha deciso di procedere con lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che risultava occupato senza titolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un alloggio destinato a persone in condizioni di bisogno. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di regolamentazione delle occupazioni abusive di alloggi pubblici. Nessuna altra informazione sul momento o sui tempi dell’intervento è stata resa nota.

Il Comune di Aversa dispone lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. Con l’ordinanza numero 1282026, firmata dal dirigente Giovanni Gangi, viene intimato agli occupanti di lasciare l’immobile entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Alloggio popolare occupato abusivamente, il Comune di Salerno ordina lo sgombero: "Non hanno i requisiti"L'amministrazione intima la liberazione dell'immobile entro un mese e dispone l'immediato distacco della fornitura idrica Nuova ordinanza contro... A Città Sant'Angelo sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamenteOperazione di sgombero della polizia locale di Città Sant'Angelo assieme all'Ater e all'amministrazione comunale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cinisello Balsamo, sgombero in arrivo per l'immobile occupato in via Cantù -; Sgomberati i bivacchi di fortuna / FOTO; Acqua&Sapone, tentato sgombero del magazzino: tir respinto dalle maestranze; Giornata mondiale della lotta contadina, il sacrificio di Eldorado do Carajás non si dimentica. Augusta, sgombero all’Isola: immobile abbandonato e occupato, intervento interforze in corso - facebook.com facebook