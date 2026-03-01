Herons a segno nell’ultima gara a Lucca La Fabo non trema Sconfitta Fiorenzuola

Nell’ultima partita a Lucca, Herons hanno ottenuto la vittoria contro Fiorenzuola con il punteggio di 87-73. La squadra di Montecatini, denominata Fabo, ha visto in Aukstikalnis e Tsetserukou i principali realizzatori, con rispettivamente 21 e 15 punti. La formazione avversaria, Fiorenzuola Bees, ha concluso la partita con 73 punti, senza riuscire a ribaltare il risultato.

Fabo 87 Fiorenzuola Bees 73 FABO MONTECATINI: Rossi 2, Mastrangelo 12, Aukstikalnis 21, Chinellato 12, Tsetserukou 15; Zugno 15, Kamate 5, Natali 3, Sgobba 2, Dell’Uomo, Antonelli ne. All. Sacchetti. FIORENZUOLA BEES: Obljiubech 2, Mariani 12, Re 2, De Zardo 11, Crespi 2; Cecchi 17, Bjorac 15, Ambrosetti 6, Bottioni 4, Korsunov 2, Mazbu ne. All. Del Re. Arbitri: Pecorella, Formica e Collura. Parziali: 28-15, 45-38, 69-53. Si congeda da Lucca con una vittoria la Fabo, che si rimette in marcia dopo il ko di Vicenza e regola 87-73 i Fiorenzuola Bees dell’ex Gema Del Re. Torna al successo la truppa di Sacchetti perché torna su standard di eccellenza la sua stella, Lukas Aukstikalnis, autore di 21 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Herons a segno nell’ultima gara a Lucca. La Fabo non trema. Sconfitta Fiorenzuola Fabo Herons sul mercato. Via Benites, entra ZugnoViene un po’ difficile chiamarla rinascita ma se non altro la vittoria di Casale Monferrato, con tanto di record di punti segnati in trasferta (105),... Un altro tracollo per gli Herons. Fabo spenta, Orzinuovi passeggiaLOGIMAN 95 FABO HERONS MCT 77 Giacomini 18, Chaves 19, Cacace 20, Caversazio, Oxilia 4, Venturoli 14, Stefani 8, Gnecchi 6, Zilli 6 Cappelletti,...