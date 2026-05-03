Montecatini la Fabo non trema | vince i play in e vola ai playoff Agrigento al tappeto al PalaTerme

A Montecatini, la squadra locale ha conquistato una vittoria importante nei play-in, assicurandosi l'accesso ai playoff. La partita si è svolta al PalaTerme, dove i padroni di casa hanno battuto la squadra di Agrigento. La vittoria permette alla formazione di Montecatini di proseguire la stagione, anche se restano ancora da affrontare le sfide successive. La squadra ha mostrato determinazione nel corso dell’incontro, ottenendo un risultato positivo.

Montecatini, 3 maggio 2026 – Festeggia il PalaTerme, festeggia la Fabo Herons Montecatini ma neanche troppo: tutti sanno che la stagione vera inizia adesso, ma già essere riusciti a superare il primo ostacolo non è cosa da poco. La Moncada Energy Agrigento si conferma squadra di assoluto valore ma davanti a quasi 1700 spettatori Natali e compagni non sbagliano e staccano ufficialmente il pass per la postseason nobile imponendosi per 91-87. Nei playoff sarà sfida contro la Juve Caserta: via alle danze venerdì 8 maggio al PalaPiccolo, fortino della Paperdì. Parte con un 44 dal campo Agrigento, Montecatini r esta in scia grazie soprattutto a Chinellato ma occorre alzare i giri in difesa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, la Fabo non trema: vince i play in e vola ai playoff, Agrigento al tappeto al PalaTerme Notizie correlate Il Palaterme riapre al pubblico, c’è l’agibilità: si gioca l’8 marzo. In campo le squadre a MontecatiniMontecatini Terme, 25 febbraio 2026 – Palaterme: l’incubo si sta avviando alla fine e la riapertura è ormai imminente. I verdetti per le termali. Bakery demolita e stop Orzi. La T Gema chiude seconda. Fabo condannata al play-inLA T TECNICA GEMA MCT 101 BAKERY PIACENZA 49 MONTECATINI Burini 6, Passoni 12, D’Alessandro 10, Acunzo 15, Bedin 5, Jackson 15, Isotta 15, Bargnesi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Presidente LBA Maurizio Gherardini ospite d’eccezione della 5ª edizione del B2B di Fabo Herons Montecatini; Herons Montecatini, la prevendita per il Play-In di domenica al PalaTerme; Herons: ufficiali i play-in dopo la vittoria di Legnano; La T Gema contro Imola o Chiusi. Fabo, al play-in spunta Agrigento. Montecatini, la Fabo non trema: vince i play in e vola ai playoff, Agrigento al tappeto al PalaTermeMontecatini, 3 maggio 2026 – Festeggia il PalaTerme, festeggia la Fabo Herons Montecatini ma neanche troppo: tutti sanno che la stagione vera inizia adesso, ma già essere riusciti a superare il primo ... lanazione.it Elachem alla prova Fabo Montecatini. Che attesa per il ritorno dell’ex capitano RossiVIGEVANO. Non guardate la classifica di serie B di basket nazionale, trae profondamente in inganno. Non tanto per il secondo posto molto meritato della giovane e rinnovata Elachem Vigevano, ma per ... laprovinciapavese.gelocal.it MONTECATINI VAL DI CECINA: UNO SPETTACOLO CHIAMATO CASA Oggi ho deciso di sorvolare il nostro splendido borgo con il mio drone. Volevo catturare, da una prospettiva diversa, l’essenza della terra che amiamo e che ogni giorno ci rende org - facebook.com facebook In #A11, rallentamenti per incidente al km 29+800 tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. Coinvolti un mezzo pesante e un veicolo leggero. Rallentamenti per curiosi tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze #viabiliTOS x.com