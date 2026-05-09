Quarta marcia Camilliana a Manfredonia e San Giovanni Rotondo

Si svolge una quarta marcia organizzata dai Giovani Camilliani tra le località di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. L’evento è aperto a tutti e prevede una partecipazione collettiva con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. La marcia si svolge in una giornata specifica e prevede un percorso a piedi tra i due centri. Non sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di iscrizione o sugli orari precisi.

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