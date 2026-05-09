Quarta marcia Camilliana a Manfredonia e San Giovanni Rotondo
Si svolge una quarta marcia organizzata dai Giovani Camilliani tra le località di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. L’evento è aperto a tutti e prevede una partecipazione collettiva con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. La marcia si svolge in una giornata specifica e prevede un percorso a piedi tra i due centri. Non sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di iscrizione o sugli orari precisi.
Siete tutti invitati a partecipare con i Giovani Camilliani alla S. Messa, presso la Cappella Cimiteriale di Manfredonia ex Convento Cappuccini, dove ha vissuto per un 7 mesi San Camillo, alle ore 09:30 di Sabato 16 Maggio 2026. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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