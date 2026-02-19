Rimini si prepara al Meeting | Papa Leone XIV a far eco alla storica visita di Giovanni Paolo II

Rimini si appresta ad accogliere Papa Leone XIV, che parteciperà al Meeting per l’amicizia tra i popoli di agosto 2026. La visita del pontefice rappresenta un importante segnale di continuità con la storica presenza di Giovanni Paolo II, che nel passato aveva visitato la città. Quest’anno, la città si mobilita per organizzare eventi e incontri, puntando a rafforzare i legami tra fede, cultura e comunità locale. La presenza del Papa attirerà migliaia di fedeli e curiosi da tutta Italia. Rimini si prepara a vivere un momento speciale.

Rimini in Attesa del Pontefice: Leone XIV al Meeting, un Segno di Speranza e Dialogo. Rimini si prepara ad accogliere Papa Leone XIV ad agosto 2026, in occasione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. La visita, che culminerà con una Santa Messa per la città e l’intera Diocesi, rievoca il ricordo della storica presenza di Giovanni Paolo II nel 1982 e rappresenta un momento di profonda significatività per la comunità locale e per il dialogo interreligioso. Un Ritorno Atteso: Entusiasmo e Preparativi in Corso. L’annuncio della visita del Pontefice ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra le autorità cittadine e i fedeli.🔗 Leggi su Ameve.eu

