Manutenzione del verde pubblico nei primi mesi del 2026 il Comune ha impegnato oltre 60mila euro

Nel primo trimestre del 2026, il Comune di San Mauro Pascoli ha destinato oltre 60mila euro alla manutenzione del verde pubblico. L'amministrazione sta portando avanti interventi per mantenere in buone condizioni le aree verdi della città, con spese che riguardano lavori di cura e sistemazione di parchi e giardini. L'attenzione all'ambiente urbano continua a essere una priorità per l'ente locale.

Continuano gli investimenti da parte dell’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli per la manutenzione del verde. Sono già in corso i primi interventi di potatura del 2026, che si concluderanno indicativamente nel primo quadrimestre e interessano tutto il territorio comunale. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Verde pubblico, il Comune aumenta i fondi: stanziati 140 mila euro per manutenzione e sicurezza Anno record per il verde pubblico: oltre 800 nuove piante e 61mila euro investiti in manutenzioneA Camposampiero nel frattempo sono in fase conclusiva gli interventi di potatura e alleggerimento su numerose alberature in diverse aree del... Approfondimenti e contenuti su Manutenzione del verde pubblico nei... Temi più discussi: Manutenzione del verde: il punto sulle potature in città; Manutenzione del verde in via Tinari: modifiche alla viabilità per il 12 marzo / Avvisi / Novità / Homepage; Il Giardino Pascoli riapre in una veste completamente nuova; Avviso pubblico, per la selezione di sponsor disponibili ad eseguire interventi di riqualificazione, manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita nello spartitraffico della Zona Industriale, uscita Porte di Catania - CIG BAA19A30AF. Manutenzione del verde: spostamento temporaneo del mercato agricoloStanno per prendere il via le operazioni di manutenzione straordinaria del verde pubblico – investimento totale da oltre 630mila euro diffusi sul tutto il territorio – che andranno a incidere anche su ... livingcesenatico.it Manutenzione del verde pubblico 2026 In evidenzaGli interventi del Comune di Bomporto e gli appuntamenti con i volontari. Prenderà avvio lunedì 16 marzo il calendario 2026 degli sfalci del verde pubblico a Bomporto, programmato nell’ambito dell’int ... gazzettadellemilia.it L'Assessora regionale Claudia Pecoraro denuncia contenziosi, manutenzione carente e impermeabilizzazione del suolo: servono investimenti sulla difesa del territorio e tavoli interistituzionali. La Regione Campania deve affrontare gravi problemi legati al risc - facebook.com facebook #A91 #RomaFiumicino fino al #21marzo manutenzione del piano viabile #carreggiata ridotta tra #ViaIsaccoNewton e #Aeroporto di #Fiumicino in funzione delle lavorazioni entrambe le direzioni fascia oraria 21:30 - 6:00 @WazeLazio #viabili x.com