Un residente di un condominio della zona ha pubblicato su un social network chiedendo aiuto, affermando di essere vittima di comportamenti molesti da parte di un altro condomino. La richiesta include anche un invito a segnalare uno psicologo, in quanto si sente in difficoltà. La situazione, che si svolge nel contesto di relazioni condominiali tese, ha attirato l’attenzione di altri utenti e sollevato il problema delle azioni legali e di supporto psicologico in casi di stalking tra vicini di casa.

"Aiutatemi! Sono vittima di stalking condominiale, potete indicarmi un bravo psicologo?". Il grido (ambito cesenate) emerge dal guazzabuglio di un social network. Ma non è da prendere sottogamba proprio perché, accanto a chi si dà da fare per indicare qualche bravo professionista della psiche, c’è chi consiglia "un calcio nei denti, così smette", evidenziando quale guerra può scatenare tale condizione. Il fenomeno, dicono i dati dall’ Osservatorio nazionale sullo stalking, è in aumento e riguarda il 27 per cento dei casi di violenza in ambito locale. Il corollario delle malefatte è ampio: rumori molesti notturni, lanci di oggetti, danneggiamenti all’auto, scritte offensive, appostamenti e minacce, provocazioni, "limitazione della libertà personale" come denuncia la donna cesenate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando lo stalker è un condomino: "Si ricorre alla legge e allo psicologo"

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