La rivolta dei diplomatici contro la svolta spirituale della Farnesina | Messe rosari e viaggi in Terra Santa dov’è la laicità dello Stato?

La protesta dei diplomatici contro la svolta religiosa della Farnesina nasce dalla nomina di padre Marco Malizia come cappellano ufficiale del ministero degli Esteri. La loro opposizione si concentra sulle attività spirituali promosse, come messe, rosari e visite in Terra Santa, che secondo loro compromettono la neutralità dello Stato. I diplomatici chiedono che il ministero mantenga un ruolo laico, evitando iniziative di carattere religioso. La questione ha acceso un acceso dibattito tra chi difende la libertà di espressione e chi rivendica la separazione tra chiesa e Stato.

Continua a far discutere la rivoluzione spirituale avviata da padre Marco Malizia, il sacerdote nominato da Antonio Tajani cappellano ufficiale del ministero degli Esteri. L'ultima protesta – scrive Francesco Bechis sul Messaggero – arriva dal Sindmae, sindacato unico dei diplomatici, che chiede di darci un taglio alla «rivoluzione spirituale» della Farnesina. La lettera del sindacato dei diplomatici. «Le ripetute iniziative di preghiera – scrive il sindacato delle feluche – nonché le funzioni religiose svolte o annunciate in orario d'ufficio, quali ad esempio, la veglia e la recita del Santo Rosario per la pace dello scorso novembre e, da ultimo, la celebrazione della Santa Messa delle Ceneri, generano presso diversi soci, in particolare fra coloro che sono responsabili di unità amministrative sia a Roma che all'estero, una serie di interrogativi di carattere organizzativo e amministrativo, che confidiamo possano trovare migliore chiarimento a seguito della presente». Argomenti discussi: I capi delle Chiese di Terra Santa incontrano i diplomatici; Gaza, la scelta di Meloni: un piede nel Board pensando anche a Kiev. Messe, rosari e anche il pellegrinaggio in Terra Santa. Alla Farnesina la rivolta dei diplomatici contro il cappellano della «svolta spirituale». La messa è finita, andate in pace. Ma la messa non finisce mai. Alla Farnesina, almeno, una messa non si nega a nessuno. E neanche un rosario.