Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Francia 2026 | orari 9 maggio programma in chiaro streaming

Le qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP, Moto2 e Moto3 si svolgeranno sabato 9 maggio, con inizio alle 10:50 e conclusione alle 14:20. La gara si terrà nel circuito francese e sarà trasmessa in chiaro su TV8. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in streaming. La giornata prevede le sessioni di qualificazione per tutte e tre le classi, in vista della corsa principale.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Francia 2026 si disputeranno sabato 9 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 26 aprile. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 L’appuntamento transalpino, pur godendo di grande tradizione ha cambiato totalmente dimensione negli ultimi anni grazie all’ascesa di Fabio Quartararo. Le imprese di El Diablo tra il 2019 e il 2022 hanno acceso la passione anche in Francia, al punto tale che Le Mans si permette di essere il Gran Premio con più presenze nell’arco della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

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