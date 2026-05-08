MotoGP oggi in tv GP Francia 2026 | orari 8 maggio streaming programma TV8

Oggi si svolge la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia, quinto round del Motomondiale 2026. La manifestazione si terrà venerdì 8 maggio e sarà trasmessa in diretta su TV8. Gli appassionati potranno seguire gli orari delle sessioni e il programma completo attraverso i canali ufficiali e in streaming. La gara si svolge sul circuito francese e rappresenta un appuntamento importante della stagione.

Venerdì 8 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Le Mans, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E ALLE 15.00 Si tornerà a girare dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna). In Andalusia la Ducati ha dato un segnale grazie all’affermazione di Alex Marquez (Team Gresini), ma da parte del Team Factory di Borgo Panigale non sono arrivati i segnali sperati.🔗 Leggi su Oasport.it

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