Recentemente sui social si è diffusa una fotografia che mostra un papa con indosso un paio di scarpe Nike. La foto è stata verificata come autentica e non si tratta di un'immagine creata con l'intelligenza artificiale. La scena ritrae il pontefice mentre passeggia con le scarpe sportive ai piedi, suscitando curiosità tra gli utenti online.

L'accoppiata tra abito ecclesiastico e scarpa ginnica non può non stupire: le regole imposte dalla Chiesa in fatto di abbigliamento rispettano la tradizione e la formalità, pertanto in molti hanno subito notato questa scelta alquanto particolare. Una scelta che però, va specificato, risale a qualche tempo prima dell'elezione: lo scatto, infatti, non è altro che un frame tratto dal documentario Leone a Roma (il terzo dopo León dal Perù e Leo from Chicago) diffuso sui canali dei media vaticani in occasione del primo anniversario dell’elezione, nel quale si raccontano gli anni vissuti in passato da Prevost nella Capitale. Gli occhi...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando il Papa indossava le Nike

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Quando Ho Usato la CARTA di CREDITO di Mio Padre Per Comprarmi le NIKE SQUALO

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