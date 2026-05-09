quando il jazz si pesa a chili si finge musicista per amore

Sabato sera a teatro. Prosegue "Sedut!" questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. Questa sera alle 21 Arti e spettacolo sarà in scena con "120 Kg di jazz" con César Brie. Ciccio Méndez vuole entrare ad una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle caverne imita alla perfezione il suono delle corde. Dovrà riuscire a sostituire il vero contrabbassista del gruppo e a nascondere a tutti la propria incapacità di suonare lo strumento. Dietro questo racconto si celano tre amori.🔗 Leggi su Lanazione.it

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TonyPitony - GIOVANNI (Official Short Music Film)

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