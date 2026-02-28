Il musicista di lunga data dell’art rock, Giancarlo Onorato, ha espresso una critica forte nei confronti di Sanremo 2026, sottolineando come l’evento si presenti come cultura musicale, ma in realtà sia più un business che un’occasione democratica. Secondo Onorato, il festival non garantisce un accesso equo e rappresentativo, evidenziando come questa manifestazione sia ormai lontana da una vera espressione artistica.

Giancarlo Onorato, uno dei più interessanti musicisti seminali del genere art rock italiano, ha fatto dell’autenticità il suo marchio. Onorato, che è stato anche produttore discografico e dagli Underground Life degli anni ‘80 del secolo scorso alla carriera solista ha pubblicato 6 album, con innumerevoli collaborazioni all’attivo e altrettanti progetti artistici, ci spiega cosa bisognerebbe fare oggi. Sanremo da troppo tempo, per la musica non rappresenta nella mente degli italiani il tessuto culturale, conoscitivo, creativo del Paese. È solo un grande fenomeno di costume che ci mette di fronte al trash fuori e dentro di noi La ragione del perché mi sono messo a fare questo mestiere è cercare attraverso le idee una verità umana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, quando il business si finge cultura musicale: la critica radicale dello storico musicista dell’art rock Giancarlo Onorato

