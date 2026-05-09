Quando i giocatori boicottano | Lamar Hunt e la rivoluzione che cambiò il tennis

Nel passato, il mondo del tennis ha attraversato momenti di forti tensioni tra giocatori, federazioni e tornei, molto prima delle recenti minacce dei top player di oggi. Una di queste crisi si è verificata quando alcuni atleti decise di boicottare eventi ufficiali, portando a una vera e propria guerra interna al circuito. Uno degli episodi più significativi coinvolse Lamar Hunt, figura chiave in questa fase di cambiamento.

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Le minacce di boicottaggio dei top player odierni del tennis verso i tornei Slam non sono certe le prime nella storia di questo sport che i protagonisti in campo indirizzano verso i piani alti, contro quelli che alla fine prendono le decisioni finali. Dopotutto, è sempre questione di soldi e, per dirla alla Gordon Gekko di Wall Street, “l’avidità funziona, l’avidità chiarifica, penetra e cattura l’essenza dello spirito evolutivo”. A cambiare tutto fu un petroliere texano, tale Lamar Hunt, di Dallas, che diede vita a una sorta di circuito parallelo, il Wct (World Championship Tennis). È proprio da lì che nacque il tennis come lo conosciamo noi, è da lì che nacque l’era Open.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quando i giocatori boicottano: Lamar Hunt e la rivoluzione che cambiò il tennis ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pirella: la rivoluzione psichiatrica che cambiò ArezzoMartedì 17 marzo ha segnato una tappa fondamentale per la memoria storica aretina con l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze sulla medicina... Fiat 500: la rivoluzione che cambiò l’Italia tra sogni e imprevistiIl 4 luglio 1957 la Fiat presenta ufficialmente la nuova 500, una vettura progettata da Dante Giacosa che punta a rivoluzionare la mobilità privata.