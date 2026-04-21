Il 4 luglio 1957, la casa automobilistica italiana presenta ufficialmente la Fiat 500, un modello progettato da Dante Giacosa. Questa vettura, compatta e economica, viene ideata con l’obiettivo di rendere accessibile la mobilità privata a un pubblico più ampio. La presentazione segna un momento importante nella storia dell’industria automobilistica italiana, con la vettura che in breve tempo diventa simbolo di un’epoca e di un Paese in rapido cambiamento.

Il 4 luglio 1957 la Fiat presenta ufficialmente la nuova 500, una vettura progettata da Dante Giacosa che punta a rivoluzionare la mobilità privata. La presentazione avviene nel contesto di un mercato che vede la superutilitaria lottare inizialmente con il successo della sorella maggiore, la 600, ma che grazie alla forte domanda di motorizzazione e alle facilitazioni creditizie della Sava, vedrà la produzione raggiungere i 5,2 milioni di esemplari fino al 1977. L’evento istituzionale si è svolto il 1° luglio 1957 presso i giardini del Viminale a Roma, dove la casa automobilistica ha mostrato il nuovo modello al Presidente del Consiglio. In...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiat 500: la rivoluzione che cambiò l’Italia tra sogni e imprevisti

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#Eni propone ai soci di incrementare la remunerazione dell’ad rinnovato Claudio De Scalzi di circa il 23 per cento, portandola a 8,9 milioni di euro. Valletta in Fiat negli anni ‘50 percepiva il compenso di 12 operai. x.com