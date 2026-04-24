Quando gioca Sinner la prossima partita a Madrid? Avversario streaming e situazione TV8

Domenica 26 aprile, durante il torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronterà il giocatore danese Elmer Møller nel terzo turno. La partita si svolgerà in quella giornata e sarà possibile seguirla tramite streaming o sui canali televisivi dedicati. La sfida si inserisce nel quadro del torneo, che si sta svolgendo sulla terra battuta nella capitale spagnola.

Domenica 26 aprile Jannik Sinner giocherà contro il danese Elmer Møller il terzo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica un avversario inatteso, che ha beneficiato nel secondo round dell’evento spagnolo del ritiro del canadese Gabriel Diallo (n.32 del seeding) sullo score di 7-5 3-3. Un tennista, proveniente dalle qualificazioni, che non avrà nulla da perdere e potrà esprimere il proprio miglior tennis, come fatto dal francese Benjamin Bonzi, avversario di Jannik nella sua prima uscita in Spagna. Una vittoria sofferta per il pusterese sul punteggio di 6-7 (6) 6-1 6-4. Una partita che fa capire quanto nulla vada per scontato, viste le particolari condizioni di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

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L’INTERVISTA A SINNER “Come ti sentivi all'inizio poi alla fine del match. ” “Ho fatto molta fatica; lo sapevo però già prima dell'incontro. Perché questo è un campo con condizioni davvero particolari. Ogni giorno è difficile e ogni giorno fa la differenza. Posso - facebook.com facebook