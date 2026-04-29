Quando gioca Sinner la semifinale a Madrid? Orario e ipotesi TV8

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Masters 1000 di Madrid. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e l’orario preciso non è ancora stato comunicato. La semifinale potrebbe essere trasmessa da TV8, secondo le informazioni disponibili. La competizione si sta rivelando molto interessante, con Sinner che continua a mostrare un buon livello di gioco.

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid, riuscendo a sconfiggere il padrone di casa Rafael Jodar in due set: il numero 1 del mondo è stato messo a dura prova dalla grande promessa del tennis iberico, ma sulla lunga distanza hanno avuto la meglio la caratura tecnica e l’esperienza del fuoriclasse altoatesino, capace di chiudere i conti con il punteggio di 6-2, 7-6(0) sulla terra rossa della capitale spagnola. Il campione in carica di Wimbledon ha strappato il servizio all’avversario in due occasioni nel primo set, mentre nella seconda frazione ha dovuto annullare delle chance al 19enne in rampa di lancio e soltanto nel tie-break è riuscito a imporsi in maniera nitida, non concedendo nemmeno un punto al rivale e meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura in questo torneo.🔗 Leggi su Oasport.it

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