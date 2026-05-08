Un oncologo americano, in vacanza, si trovato a intervenire su una nave da crociera nel corso di un'emergenza sanitaria legata all'Hantavirus. Originario dell'Oregon, il medico si è trovato a fornire assistenza ai passeggeri affetti dal virus, che si trasmette attraverso roditori, coinvolgendo anche il personale di bordo. La nave MV Hondius ha così affrontato una situazione imprevista che ha richiesto un intervento immediato da parte dei professionisti presenti.

Raggiunto dalla CNN, Kornfeld ha raccontato di aver chiesto al medico di bordo se avesse bisogno di aiuto dopo aver saputo che uno dei passeggeri della Hondius si era sentito male. Si trattava dell'olandese di 70 anni che sarebbe poi morto a bordo della nave l'11 aprile. «Nel giro di 12-24 ore, è diventato chiaro che diverse persone stavano male e le loro condizioni stavano peggiorando», ha spiegato Kornfeld. Anche la moglie dell'uomo olandese deceduto presentava «sintomi non specifici», tra cui «molta confusione, molta debolezza». È stata evacuata dalla nave ed è successivamente morta in ospedale a Johannesburg, in Sudafrica....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, la testimonianza dell'oncologo americano partito per una vacanza che si è ritrovato a gestire i malati sulla nave da crociera MV Hondius (incluso il medico di bordo)

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