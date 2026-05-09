Oggi sto leggendo vari articoli sulla vicenda di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Si tratta di un caso giudiziario che ha attirato molta attenzione, con molte analisi e ricostruzioni dei fatti. La vicenda riguarda la presunta responsabilità di Stasi nell’omicidio della ragazza, avvenuto alcuni anni fa nella sua località di residenza. Sono stati pubblicati diversi approfondimenti sulla dinamica e sulle indagini condotte nel tempo.

Sto leggendo tutti, dico tutti, gli articoli sulla ricostruzione del presunto omicidio di Chiara Poggi ad opera di Alberto Stasi. E vi confesso: dimostrare prove alla mano tutte quelle suggestioni sarà una grandissima, enorme impresa.. Vi ricordo che in un processo ogni singolo passaggio deve essere dimostrato, non solo ipotizzato. Ora sembra tornare tutto, ma. dove sono le scarpe che avrebbe indossato? E la bicicletta che è stata vista? E come dimostriamo efficacemente che il suo alibi non regge? Voglio dire: calma e gesso, che il processo è lungo e per ora la difesa non ha ancora parlato. Non vorrei ritrovarmi tra 18 anni, dopo aver scagionato Stasi e ingabbiato Sempio, a scoprire un nuovo possibile killer.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Qualcuno faccia l’avvocato del diavolo, hai capito Putin e Garlasco: quindi, oggi…

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