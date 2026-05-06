Oggi si svolge un nuovo passaggio nel procedimento riguardante il delitto di Garlasco. Andrea Sempio si presenta davanti al pubblico ministero per il suo interrogatorio, che si svolge senza che siano pronunciate parole da entrambe le parti. Successivamente sarà ascoltato anche Marco Poggi, in una sessione che viene trasmessa in diretta. La giornata si presenta come un momento chiave nel procedimento giudiziario in corso.

Garlasco (Pavia) – Oggi è il giorno di Andrea Sempio. Come annunciato nelle scorse ore oggi, mercoledì 6 maggio, Sempio si presenterà ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e 'studiato' gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Alla fine la scelta è caduta sulla linea del silenzio. A comunicare la posizione è stato ieri uno dei suoi legali, Liborio Cataliotti, dopo che lunedì sera, in una riunione con la collega Angela Taccia, è stata concordata una strategia ben precisa. Nelle scorse ore protagoniste sono state le cugine di Chiara, le gemelle Stefania e Paola Cappa, che sono state sentite oggi dagli inquirenti come testimoni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, oggi Andrea Sempio in procura: primo faccia a faccia “muto” col pm. Tocca anche a Marco Poggi: la diretta

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