Caso Garlasco oggi primo faccia a faccia ‘muto’ tra Sempio e pm Pavia

Oggi si è svolto il primo incontro tra Andrea Sempio e il pubblico ministero di Pavia, in un procedimento giudiziario ancora in corso. Le parti si sono incontrate senza scambiare parole, in un momento di confronto diretto durante il procedimento legale. L'evento rappresenta una tappa importante nel procedimento relativo al caso Garlasco, che prosegue con le fasi successive della procedura giudiziaria.

(Adnkronos) – Andrea Sempio da un lato e chi lo accusa dall’altro. Per la prima volta da quando la nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco è stata riaperta, oggi mercoledì 6 maggio l'indagato varcherà la porta della Procura di Pavia e si siederà davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi, titolare dell'indagine insieme ai pubblici ministeri Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Un faccia a faccia muto, dopo il mancato incontro di un anno fa (20 maggio 2025) quando per un errore procedurale Sempio, allora indagato in concorso con l’assassino Alberto Stasi o con ignoti, decise di non presentarsi. "Considerato che...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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