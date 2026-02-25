Zelensky vuole parlare con Putin e Trump | Solo così mettiamo fine alla guerra La telefonata con la Casa Bianca e l’idea sui negoziati

I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina dovrebbero avvenire «a livello di leader», e non di funzionari diplomatici. È questa la richiesta fatta da Volodymyr Zelensky nell’ultima telefonata fatta a Donald Trump. «Abbiamo discusso le questioni che i nostri rappresentanti affronteranno domani a Ginevra durante l’incontro bilaterale, nonché i preparativi per il prossimo incontro dei team negoziali al completo in formato trilaterale all’inizio di marzo», scrive il presidente ucraino dopo il colloquio telefonico con il suo omologo statunitense. «Ci aspettiamo che questo incontro – aggiunge Zelensky – offra l’opportunità di portare i colloqui a livello di leader. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Casa Bianca: “Trump ha sentito Putin, telefonata positiva”, news in direttaGli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti.

Leggi anche: Ucraina, giornata chiave per i negoziati. Trump: «Telefonata produttiva con Putin». A Mar a Lago il vertice con Zelensky, poi i due sentiranno i leader Ue

Zelensky Attacks Putin's Palace, Trump Reacts in Fury

