Un commento recente ha suscitato discussioni sulla reale intenzione della Russia verso l’Europa, con alcune voci che mettono in discussione l’ipotesi di un’invasione. Si è parlato di una possibile creazione di un esercito comune europeo e di una risposta militare nei confronti di Mosca. La questione rimane aperta e al centro di molte analisi e dibattiti.

“ Putin vuole invadere l’Europa o arrivare a Varsavia e a Berlino? Puro delirio di qualche deficiente. Ma se i ceti politici europei ritengono che Putin rappresenti una minaccia paragonabile a quella di Hitler, creino un esercito europeo e dichiarino guerra alla Russia “. È la sfida che il filosofo Massimo Cacciari, ospite di Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, lancia ai leader europei che si ostinano a non fermare la guerra in Ucraina con un negoziato. L’ex sindaco di Venezia denuncia a chiare lettere la mancanza di visione politica e diplomatica da parte dell’Occidente. Fin dai primi mesi della campagna militare russa, Cacciari aveva avvertito che lo scontro avrebbe assunto una portata estesa, una previsione basata sulla comprensione delle dinamiche geopolitiche in gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Putin vuole invaderci? Delirio di deficienti. Ma se è come Hitler, Ue crei l’esercito comune e dichiari guerra alla Russia”

Cacciari scuote Coldiretti: “Se l’Europa pensa che Putin sia il nuovo Hitler, si riarmi pure. Ma abbia il coraggio di dimostrarlo”All’assemblea nazionale di Coldiretti, l’intervento di Massimo Cacciari viene accolto da applausi ripetuti e non rituali.

No alla guerra, Lista civica Anselmo: "Comune dichiari vicinanza alla popolazione del Sudan"Dopo l’Ucraina e la Palestina, adesso la politica ferrarese si impegna anche per la guerra in Sudan.