Venerdì prossimo si terrà a Islamabad il primo incontro ufficiale tra rappresentanti iraniani e l’aviazione di pace, con la partecipazione di alcuni inviati americani. La riunione si svolgerà nel quartier generale del governo locale e vedrà la presenza di un vicepresidente statunitense e di altri mediatori. Il Pakistan si propone come intermediario principale, in quanto ha già svolto un ruolo di raccordo tra le parti.

Venerdì prossimo a Islamabad è previsto il primo round di trattative per la pace, alla presenza del vicepresidente americano JD Vance e degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Il premier del Pakistan Shehbaz Sharif annuncia che il cessate il fuoco è immediato e ovunque, “inclusi il Libano e altrove”. Agostino Da Polenza, presidente dell’associazione EvK2Cnr, è tra i massimi conoscitori italiani del Pakistan e da 30 anni attivo nell’area del Karakorum con progetti scientifici, ambientali e di cooperazione internazionale. È inoltre Ambasciatore delle montagne del Karakorum e del turismo per la regione del Gilgit-Baltistan. Come cresce il... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pakistan è il mediatore ideale per Teheran. Da Polenza spiega perché

Perché il Pakistan è il mediatore perfetto fra Iran e Usa? Le analogie col ruolo dell’Egitto per GazaRoma, 8 aprile 2026 – Fra i tanti insegnamenti di questa crisi internazionale senza precedenti c’è il fatto che ci sono mediatori credibili e...

La colazione ideale? Abbondante con fibre o proteine, lo studio spiega perché(Adnkronos) – 'La colazione è il pasto più importante della giornata' è una frase usata in continuazione.

Temi più discussi: Ecco come il Pakistan è riuscito a frenare Trump mediando per la tregua fra Stati Uniti e Iran; Chi è Asim Munir, il mediatore invisibile della trattativa Usa-Iran (e a cosa punta); Dietro le quinte del Pakistan, il grande mediatore tra Usa e Iran; Pakistan: paese mediatore?.

Il mediatore. Chi è il feldmaresciallo Asir Munir. tramite fra Usa e IranUomo forte del Pakistan, da pochi mesi ha pieni poteri. Tra i 500 musulmani più influenti al mondo, parla con gli americani ed è di casa con l’Iran. Con la ... huffingtonpost.it

Tregua, cosa prevede il piano in dieci punti. Il ruolo da mediatore del PakistanI colloqui di pace cominceranno venerdì prossimo a Islamabad. Cruciale anche l’impegno della Cina per portare Teheran al tavolo delle trattative: nel piano, si prevede una chiusura di buona parte dell ... editorialedomani.it

Tessuta la tela diplomatica con il Pakistan, poi la pressione decisiva per ammorbidire il regime - facebook.com facebook

Arey bhawdon , Modi ji ko hate karte karte ekdum se Pakistan ka l*da hi gale tak le liye...gajab gendu log hain idhar x.com