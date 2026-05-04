il cremlino ha rafforzato la sicurezza intorno a putin controlli anche sui cuochi

Il Cremlino ha aumentato le misure di sicurezza attorno al presidente, includendo controlli più severi anche sui collaboratori più stretti come i cuochi. Questa decisione si inserisce in un quadro di crescente attenzione alla sicurezza delle figure di vertice e alle procedure di sorveglianza interne. Un rapporto di un’agenzia di intelligence europea, riportato dalla CNN, conferma il rafforzamento delle misure e i controlli più stringenti in vari settori della cerimonia di sicurezza.

Secondo un rapporto di un’agenzia di intelligence europea ottenuto dalla Cnn, il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale del presidente Vladimir Putin, installando sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori più stretti, nell’ambito di nuove misure adottate a seguito di un’ondata di assassinii di alti ufficiali militari russi e dei timori di un colpo di stato. Secondo il dossier, anche cuochi, guardie del corpo e fotografi che lavorano con il presidente hanno il divieto di utilizzare i mezzi pubblici. I visitatori del capo del Cremlino devono essere sottoposti a due controlli e coloro che lavorano a stretto contatto con lui possono utilizzare solo telefoni cellulari senza accesso a internet.🔗 Leggi su Feedpress.me

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