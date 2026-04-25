Dopo quattro anni di conflitto, il governo ha annunciato un aumento della censura e delle tasse. Recentemente, il presidente ha rivolto un discorso agli sportivi, affermando che gli obiettivi prefissati saranno raggiunti. Non sono stati forniti dettagli sui piani futuri o sulle misure specifiche adottate in risposta alla situazione. La comunicazione ufficiale si concentra sulla volontà di proseguire con le politiche attuali.

Due giorni fa Vladimir Putin, parlando agli sportivi, ha detto: “Raggiungeremo gli scopi che ci eravamo prefissi. Vinceremo la guerra, questo è chiaro a tutti. Lo sanno anche a Kiev, il loro problema è trovare un modo per formalizzare questa realtà”. Tre giorni fa, però, parlando in una riunione del Governo Misushkin, lo stesso Putin aveva suonato un’altra musica, chiedendo con severità conto del calo del Pil per il primo trimestre dell’anno in corso. Tra le due affermazioni non c’è contraddizione. Nel senso che il Cremlino non ha alcuna intenzione di desistere dallo sforzo bellico che, come si è capito, ha come obiettivo la conquista dell’intero Donbass; ma per la prima volta dal 24 febbraio del 2022, data d’inizio dell’invasione, deve fare i conti.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dopo quattro anni di guerra Putin fa i conti: per cominciare, più censura e più tasse

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