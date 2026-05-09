Il 9 maggio, sulla Piazza Rossa, si è svolta una parata molto diversa dal passato, con poche persone presenti e un’atmosfera più cupa del solito. La manifestazione si è svolta in assenza di grandi folle e senza i tradizionali eventi pubblici, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti occasioni. Le forze armate hanno sfilato in modo più sobrio e le autorità hanno confermato che il conflitto prosegue senza interruzioni.

Sarebbe un eufemismo definire “in tono minore” la Parata che, sulla Piazza Rossa deserta di folla e disertata della componente militare più spettacolare, quella dei mezzi corazzati, si è svolta per celebrare l’81° anniversario della vittoria sul nazismo e, insieme, l’85° dell’invasione nazi-fascista dell’Unione Sovietica. Come ho già scritto in queste pagine (per esempio qui e qui ) l’anniversario è arrivato in quello che è, da quando è partita l’invasione dell’Ucraina, il primo momento di vera difficoltà per la Russia (Pil giù, spese su, quadro internazionale sempre più complicato) e per il suo leader, Vladimir Putin, in netto calo nell’approvazione dei russi.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Putin e la Parata: il 9 maggio più cupo di sempre e la conferma che la guerra continua

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