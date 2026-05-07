La proposta di una tregua avanzata dal Cremlino in occasione del Giorno della Vittoria del 9 maggio è stata respinta da Kyiv. Nonostante le celebrazioni, la guerra in Ucraina continua senza sosta. La parata militare di Putin si è svolta come previsto, ma non ha portato a cambiamenti significativi nelle condizioni sul campo. La situazione rimane tesa e senza segnali di un immediato cessate il fuoco.

La tregua richiesta dal Cremlino in vista delle celebrazioni del Giorno della Vittoria del 9 maggio sembra orami essere affossata completamente. L’Ucraina ha infatti respinto la proposta russa di cessate il fuoco temporaneo dopo aver accusato le forze di Mosca di aver violato oltre 1.800 volte la tregua proposta unilateralmente dal presidente Volodymyr Zelensky nelle prime ore successive alla sua entrata in vigore. Zelensky aveva annunciato il 4 maggio l’intenzione ucraina di avviare un cessate il fuoco a partire dal 6 maggio, sostenendo che una pausa reale nei combattimenti avrebbe potuto rappresentare un banco di prova per verificare la possibilità di un negoziato più ampio.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La parata di Putin non ferma la guerra in Ucraina. Kyiv respinge la proposta di tregua

La Russia crolla: la guerra di Putin in Ucraina gli si ritorce contro

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