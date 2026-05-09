Sotto un cielo grigio e con un’atmosfera cupa, durante la parata a Mosca, il presidente ha partecipato con un atteggiamento serio e riflessivo. La cerimonia si è svolta in un contesto di grande solennità, con pochi sorrisi e un’aria di compostezza diffusa tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione dei media, che hanno commentato il tono mesto e la poca vivacità dell’evento.

Sotto un cielo plumbeo e in una mesta atmosfera non dissimile da quella di un funerale, sulla piazza Rossa di Mosca per la prima volta dopo i fasti militari di tutti gli 81 anni precedenti, una semplice e rapidissima sfilata di soldati e non la tradizionale parata con carri armati, pezzi semoventi, blindati e missili, ha celebrato l’anniversario della vittoria sul nazifascismo. Dimesso e sparuto anche il numero degli ospiti stranieri, tra i quali i presidenti bielorusso Alexander Lukashenko e kazako, Kassim-Jomart Tokayev, e il premier della Slovacchia Robert Fico, che hanno affiancato Vladimir Putin alla Tomba del milite ignoto, sotto le mura del Cremlino, per deporre fiori in onore dei caduti in quella che in Russia viene definita la Grande guerra patriottica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Putin alla parata di Mosca mesta come un funerale. L’analisi di D’Anna

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