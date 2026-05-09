A Mosca si è svolta una parata militare caratterizzata dalla presenza di mezzi blindati e droni, mentre mancavano carri armati e missili. Il presidente ha dichiarato la vittoria durante l'evento, che si è svolto in un clima di alta sicurezza. Nel frattempo, l'annuncio di un ex presidente degli Stati Uniti ha avuto ripercussioni sulla sicurezza nella capitale russa, con un incremento delle misure di protezione.

? Punti chiave Perché la parata russa è stata priva di carri armati e missili?. Come ha influenzato l'annuncio di Trump la sicurezza a Mosca?. Chi sono i soldati stranieri che hanno affiancato Putin in Piazza Rossa?. Quali conseguenze economiche sta affrontando la Russia dopo questa celebrazione?.? In Breve Tregua di tre giorni concordata tra Russia e Ucraina tramite annuncio di Donald Trump.. Presenza di soldati nordcoreani in Piazza Rossa per sottolineare legame con Pyongyang.. Parata ridotta a 45 minuti senza mezzi corazzati e con blackout internet a Mosca.. Collaboratore Yuri Ushakov esclude colloqui trilaterali senza ritiro ucraino dal Donetsk.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mosca, parata blindata: Putin rivendica la vittoria tra i droni

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