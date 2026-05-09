Nella puntata di TennisMania, trasmissione su YouTube di OA Sport, si è parlato dei primi turni degli Internazionali d’Italia 2026, con un focus sugli italiani. Tra le analisi, Puppo ha commentato che non vede Sinner particolarmente in vena di regali a Roma, mentre ha sottolineato che Tyra Grant possiede qualità tecniche, anche se a volte appare un po’ teatrale. La discussione si è concentrata sui risultati e sulle prestazioni dei giocatori italiani in questa fase del torneo.

Nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è iniziato a discutere dei risultati dei primi turni degli Internazionali d’Italia 2026, con attenzione posta sugli italiani. Il conduttore Dario Puppo, affiancato da Massimiliano Ambesi e da Guido Monaco, ha come sempre toccati diversi tematiche in questa primo episodio dedicato al Masters 1000 romano. Puppo ha iniziato parlando di Tyra Grant: “ Mi ha colpito che Tyra Grant ha atteggiamenti un po’ troppo da junior, però è giovane e non voglio essere troppo critico. A volte è un po’ teatrale, ho sentito le sue interviste e mi piace come persona. Le qualità nel gioco ci sono.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Non vedo Sinner in vena di regali a Roma. Tyra Grant ha qualità, a volte è un po’ teatrale”

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