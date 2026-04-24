A Madrid, i tennisti italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fanno il loro debutto nel torneo maschile, che si svolge nel contesto di un evento WTA 1000 già avviato. Il tabellone principale di questa manifestazione, che si svolge un giorno prima rispetto al Masters 1000, vede tra i partecipanti anche alcuni dei nomi più noti del circuito maschile. Nel frattempo, si affaccia anche Tyra Grant, impegnata in un percorso di crescita nel torneo.

Entrano in gioco i nomi pesanti a Madrid. O meglio, se nel WTA 1000 già c’erano, dal momento che il tabellone principale, con tutte le conseguenze del caso, è iniziato un giorno prima rispetto al Masters 1000, è proprio in campo maschile che iniziano a vedersi i grandi del tennis. Tra questi, naturalmente, Jannik Sinner, che ritorna in campo da numero 1 del mondo contro il francese Benjamin Bonzi. 3-0 il conto dei precedenti tra Sinner e il ventinovenne di Nimes, anche se i due si sono confrontati per l’ultima volta più di tre anni fa a Rotterdam. Di fatto a loro manca solo l’erba per completare il novero delle condizioni di gioco che hanno...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti debuttano a Madrid. Tyra Grant per continuare la scalata

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