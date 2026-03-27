Un’inquilina di un alloggio popolare ha espresso frustrazione riguardo alle condizioni dell’abitazione, accusando ritardi e promesse non mantenute. Ha inoltre criticato le ricostruzioni ufficiali, ritenendole infondate e tese a scaricare le responsabilità sull’amministrazione precedente, senza affrontare i problemi reali dell’immobile. La sua testimonianza riaccende il dibattito sul degrado e sulla gestione degli alloggi pubblici nella zona.

“Sono stanca di leggere ricostruzioni insensate, pensate unicamente per scrollarsi di dosso responsabilità evidenti e tentare di far ricadere le colpe dell’ex amministrazione Basile sulla senatrice Dafne Musolino”. Una vicenda che ha già visto susseguirsi la denuncia della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, la replica dell’ex assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore e la successiva controreplica della stessa parlamentare. Ora, però, il racconto si sposta sul piano più concreto: quello di chi vive quotidianamente dentro l’appartamento. Secondo la ricostruzione della signora Mento, tutto avrebbe avuto inizio nel 2020, in piena emergenza pandemica, quando la famiglia iniziò a segnalare le condizioni critiche dell’immobile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - “Tra muffa, rinvii e promesse mai mantenute”: la voce dell’inquilina riaccende il caso degli alloggi popolari nel degrado

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