Pulizia del canale di Torre Faro al via l' iniziativa

È iniziata la pulizia del canale di Torre Faro, un intervento promosso dall’associazione “Amici del Canale”. Dopo aver ricevuto le autorizzazioni ufficiali dagli enti preposti, l’associazione, nata nel quartiere, ha avviato le operazioni di rimozione dei rifiuti e di sistemazione delle sponde. L’intervento prevede la partecipazione di volontari locali e si svolge in più fasi nel corso delle prossime settimane.

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