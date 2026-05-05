Salvaguardia del pianeta a Torre Faro la seconda tappa del progetto Look Up Clean Up
Save the Planet, no-profit che si occupa di progetti di sensibilizzazione in tema di sostenibilità e che ha come obiettivo quello di diffondere le buone pratiche per la salvaguardia del pianeta, lancia ufficialmente il progetto “Look Up Clean Up”. Un’iniziativa di portata nazionale, realizzata.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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