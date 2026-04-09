Puliamo i quartieri missione al Bronx insieme agli studenti

Questa mattina in piazzetta Portello si è svolta un’attività legata al progetto “Puliamo i quartieri”, coinvolgendo una quindicina di studenti della Consulta provenienti da diverse zone della provincia di Pordenone. I giovani hanno partecipato a una giornata di pulizia nei quartieri del Bronx, accompagnati da adulti che hanno coordinato le operazioni. L'iniziativa ha avuto come obiettivo la cura degli spazi pubblici e il coinvolgimento della comunità.

Si è svolta questa mattina in piazzetta Portello un’importante attività nell’ambito del progetto “Puliamo i quartieri”, che ha visto la partecipazione di una quindicina di ragazze e ragazzi appartenenti alla Consulta degli studenti, provenienti da tutta la provincia di Pordenone, accompagnati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Puliamo i quartieri, volontari in azione al Beato OdoricoNuovo appuntamento per i volontari di Puliamo i quartieri, che hanno raccolto i rifiuti nella zona del Beato Odorico. Puliamo i quartieri all'opera al laghetto San Giorgio: rimossi oltre tredici chili di rifiutiI volontari di “Puliamo i quartieri” di nuovo all'opera per ridare decoro alla città di Pordenone. Si parla di: Puliamo i quartieri, missione al Bronx insieme agli studenti. Puliamo i quartieri a Pordenone, studenti in azione: raccolti oltre 14 kg di rifiutiA Pordenone studenti protagonisti di Puliamo i quartieri: raccolti oltre 14 kg di rifiuti tra plastica, metalli e indifferenziato. nordest24.it Volontari ripuliscono i quartieri dai rifiutiDalla sua istituzione, ormai quasi 40 anni fa, la Giornata del Verde Pulito, promossa dalla Regione per sensibilizzare la ... ilgiorno.it