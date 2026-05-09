Puglia sanità | recupero delle liste d’attesa contattate circa 165mila persone in tredici settimane Asl Brindisi tasso di anticipazione dell' 84 per cento

Dopo tredici settimane di attività, l’Asl di Brindisi ha contattato circa 165.000 persone per il recupero delle liste d’attesa in ambito sanitario. Il piano sperimentale ha raggiunto un tasso di anticipazione dell’84 per cento sui servizi programmati. La Regione Puglia ha diffuso un comunicato ufficiale che riporta i dati aggiornati al termine di questo periodo di monitoraggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Al termine della tredicesima settimana di monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in sanità, sono 164.930 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate. I recall sono stati 150.461 per visite ed esami e 14.469 per ricoveri ospedalieri. Complessivamente sono state anticipate 87.808 prestazioni. I rifiuti ammontano a 44.165, di cui 38.691 riguardano le prestazioni specialistiche: dei rifiuti di cui è nota la motivazione il 62% (19.530) è dovuto alla conferma dell’appuntamento esistente, il 25% (7.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, sanità: recupero delle liste d’attesa, contattate circa 165mila persone in tredici settimane Asl Brindisi, tasso di anticipazione dell'84 per cento ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Puglia, recupero liste di attesa: obiettivo raggiunto e superato, circa 128mila persone contattate SanitàDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127. Puglia, sanità: recupero delle liste di attesa, contattate oltre 135mila persone Decine di migliaia i rifiutiDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: I piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa proseguono, dopo aver superato la scorsa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: FSE: attive in Puglia le notifiche su APP IO per gli accessi ai documenti; PIANO SPERIMENTALE DI RECUPERO DELLE LISTE D’ATTESA: 40MILA RECALL IN PIU’ RISPETTO AL TARGET.; Sanità, firmato a Salerno patto di collaborazione fra tre Asl del Mezzogiorno; Sanità, liste d’attesa in Puglia: in 13 settimane contattate 165mila persone. Puglia, sanità: recupero delle liste d’attesa, contattate circa 165mila persone in tredici settimane Asl Brindisi, tasso di anticipazione dell'84 per centoAl termine della tredicesima settimana di monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in sanità, sono 164.930 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani ... noinotizie.it Liste d’attesa, piano sperimentale: oltre 164mila contatti e 40mila recall oltre il target. I dati delle aziende sanitarieBARI - Prosegue il monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in sanità, con numeri che, alla tredicesima settimana, mostrano un’attività intensa sul fronte dei richiami ... giornaledipuglia.com ALLEANZA TRA ASL SALERNO, MATERA E BRINDISI: NASCE UN MODELLO REPLICABILE GUARDA IL VIDEO x.com