Puglia sanità | recupero delle liste di attesa contattate oltre 135mila persone Decine di migliaia i rifiuti

In Puglia, le autorità sanitarie hanno contattato oltre 135.000 persone per recuperare le liste di attesa. Durante le recenti iniziative, sono stati rifiutati decine di migliaia di richieste. La Regione ha comunicato che i piani sperimentali di recupero delle liste proseguono e che le prestazioni prenotate in anticipo riguardano ora una quota crescente di appuntamenti previsti nel 2026.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: I piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa proseguono, dopo aver superato la scorsa settimana il target di recall previsti, le prestazioni anticipate in questi giorni riguardano in percentuale sempre maggiore le prenotazioni del 2026. In particolare dall’analisi degli ultimi dati fatta durante l’odierna riunione di monitoraggio, è emerso che a febbraio (mese di inizio dei piani sperimentali) il numero di prestazioni U e B erogate in 3 e 10 giorni è aumentato rispetto a gennaio. Per le prestazioni U, le visite e gli esami effettuati in tre giorni salgono al 40%, con un aumento di 7 punti percentuali, e per le B arrivano al 41% con un aumento del 6%.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, sanità: recupero delle liste di attesa, contattate oltre 135mila persone Decine di migliaia i rifiuti Notizie correlate Puglia, recupero liste di attesa: obiettivo raggiunto e superato, circa 128mila persone contattate SanitàDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127. Puglia, sanità: recupero liste d’attesa, richiamate oltre centomila persone Dal 2 febbraioDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Analizzando i dati complessivi relativi al Piano di recupero delle liste d’attesa varato dalla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Puglia, sanità: recupero delle liste di attesa, contattate oltre 135mila persone; Vertenza Casa Sollievo, sindacati e lavoratori non mollano: Non baratteremo ciò che ci spetta; Carburanti: ora vediamo se e quanto cala il costo, la situazione in Puglia ELENCO PREZZI. Puglia, sanità: recupero delle liste di attesa, contattate oltre 135mila persone Decine di migliaia i rifiutiI piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa proseguono, dopo aver superato la scorsa settimana il target di recall previsti, le prestazioni anticipate in questi giorni riguardano in percentu ... noinotizie.it Sanità, il piano di recupero delle liste d'attesa ora vira sulle prestazioni del 2026Oltre 135mila cittadini contattati in dieci settimane, ma il 28 percento ha rifiutato di anticipare gli appuntamenti già fissati. Sono state erogate più di 59mila prestazioni, tra visite ed esami. Not ... lecceprima.it Paura tra Verzegnis e Preone: evacuata per precauzione una scuola a Tolmezzo. Gli esperti dell'Ogs monitorano l'area del sisma del 1928: «Decine di repliche in tre giorni, possibile che lo sciame continui con eventi fino a magnitudo 4» - facebook.com facebook Chi fa finta di nulla e’ complice. Chi sostiene la propaganda di #Putin e’ un collaborazionista neonazista. Chi parla di pace senza ricordare che i russi hanno voluto questa guerra e’ un pusillanime. Noi sappiamo da che parte stare. #SlavaUkraïni x.com