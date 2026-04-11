Puglia recupero liste di attesa | obiettivo raggiunto e superato circa 128mila persone contattate Sanità

Dopo due mesi dall'inizio dei piani sperimentali per ridurre le liste di attesa, circa 128.000 persone sono state contattate dalla Regione Puglia. La regione ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto e superato l'obiettivo prefissato in questa fase di intervento. Il numero totale di persone coinvolte include coloro che sono stati chiamati per prenotare visite o esami medici.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri. Pertanto, al 5 aprile è stato superato il target assegnato alle aziende in termini di recall. Complessivamente sono state anticipate 65.034 prestazioni, di cui 62.658 esami e visite e 2.376 interventi chirurgici. I rifiuti ammontano a 36.451. Tra le 25.818 persone contattate che hanno motivato il rifiuto il 62% (15.917) ha confermato l’appuntamento esistente, il 28% (6.980) rifiuta per aver già eseguito la prestazione, il 10% (2. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, recupero liste di attesa: obiettivo raggiunto e superato, circa 128mila persone contattate Sanità Sanità in Puglia, piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del targetA due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 118. Puglia, sanità: recupero liste d’attesa, richiamate oltre centomila persone Dal 2 febbraioDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Analizzando i dati complessivi relativi al Piano di recupero delle liste d’attesa varato dalla... Temi più discussi: Liste d'attesa in Puglia, i numeri del piano: quasi 60mila prestazioni anticipate in due mesi; Sanità, liste d'attesa in Puglia 'anticipate 59.640 prestazioni'; Sanità in Puglia, stanziati 44 milioni al personale dei Pronto soccorso. Per le liste d’attesa superato il 100% del target sui richiami; Liste d’attesa, in Puglia anticipate oltre 59mila prestazioni in due mesi. Regione Puglia: I piani di recupero delle liste d’attesa hanno superato il 100% del target sui richiami con tre mesi di anticipoRICEVIAMO DALLA REGIONE PUGLIA: Piani di recupero delle liste d’attesa: superato il 100% del target sui richiami con tre mesi di anticipo A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle ... brindisisera.it Puglia, recupero liste d'attese: quasi 60mila prestazioni anticipate e 30mila rifiutiProcede il piano della Regione Puglia: entro il 29 marzo è stato raggiunto il 95% del target assegnato alle aziende ... leccesette.it Dalla Regione Puglia 44 milioni al personale dei Pronto soccorso - facebook.com facebook #Tg2000 - San Severo, il teatro più piccolo al mondo ricavato da un'edicola #10aprile #Tv2000 #SanSevero #Puglia #Teatro #Cultura #Arte @tg2000it x.com