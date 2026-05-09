Orgoglio gallipolino sul ring | Aurora Alessandrelli vola ai Campionati Italiani Under 17
A Montecatini Terme è iniziata questa settimana la competizione nazionale dei Campionati Italiani Under 17 di pugilato, che si concluderà il 10 maggio. Tra i partecipanti c’è anche un’atleta di Gallipoli, Aurora Alessandrelli, che si è qualificata per questa importante manifestazione. La rassegna riunisce i giovani pugili provenienti da diverse regioni italiane, tutti pronti a confrontarsi sul ring.
GALLIPOLI - Ha preso ufficialmente il via da questo fine settimana a Montecatini Terme la prestigiosa kermesse nazionale dei Campionati Italiani Under 17 dedicata al pugilato giovanile italiano, in programma fino al 10 maggio.Tra le protagoniste della manifestazione c’è anche Aurora Alessandrelli.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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