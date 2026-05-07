Aurora Quattrocchi vince come Miglior attrice protagonista ai David di Donatello 71

Durante la cerimonia dei David di Donatello 71, Aurora Quattrocchi ha ricevuto il premio come Miglior attrice protagonista. La premiazione è avvenuta per il suo ruolo nel film Gioia Mia, diretto da Margherita Spampinato. La statuetta è stata consegnata durante l’evento, che si è svolto in una location dedicata alla celebrazione del cinema italiano.

A vincere l’ambita statuetta di Miglior attrice protagonista è stata Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato. Scopriamo insieme il ruolo dell’attrice e le parole toccanti che ha pronunciato sul palco luminoso dello studio 23 di Cinecittà. Un’interpretazione lucida e profonda. I David di Donatello di quest’anno hanno regalato molte sorprese, tratteggiando un’Italia vasta, complessa e culturalmente profonda. Gioia mia, in questo mosaico ha fatto lo stesso, attraverso l’incontro tra due generazioni. Aurora Quattrocchi è Zia Gemma, che guarda il mondo attraverso occhi vissuti eppure ancora capaci di mettersi in discussione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Aurora Quattrocchi vince come Miglior attrice protagonista ai David di Donatello 71 Notizie correlate Leggi anche: Palermo trionfa ai David di Donatello, Rori Quattrocchi premiata come miglior attrice protagonista Sergio Romano vince come Miglior attore protagonista ai David di Donatello 71Miglior attore protagonista della 71/a edizione dei David di Donatello è Sergio Romano per il film Le città di pianura di Francesco Sossai. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come Miglior attrice ?per il suo primo ruolo da protagonista; A 83 anni Aurora Quattrocchi vince il David come miglior attrice, l'esplosione di gioia sul palco; Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come miglior attrice protagonista; David di Donatello 2026, Aurora Quattrocchi vince come miglior attrice protagonista. Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come miglior attrice protagonistaAll'attrice palermitana la statuetta per il ruolo in Gioia mia, di Margherita Spampinato, altra siciliana premiata come regista esordiente. Statuette anche alle costumiste Maria Rita Barbera e Gaia ... rainews.it David di Donatello, vince la palermitana Aurora QuattrocchiROMA – L’attrice di origini palermitane Aurora Quattrocchi è la miglior attrice protagonista della 71esima edizione dei David di Donatello. Il riconoscimento è arrivato per il film ‘Gioia Mia’, di ... livesicilia.it Aurora Quattrocchi, la gioia per il David a 83 anni: “Aprite sale grandi, basta quelle micragnose” x.com TANTA SICILIA AI DAVID DI DONATELLO: AURORA QUATTROCCHI, MARGHERITA SPAMPINATO E ANDREA CASTORINA PREMIATI Aurora "Rori" Quattrocchi vince il premio come migliore attrice protagonista nel film "Gioia mia". David anche a Margher - facebook.com facebook