Durante le fasi preparatorie di un noto film, l’attore premio Oscar ha tentato di ritirarsi dal progetto, manifestando il desiderio di abbandonare le riprese. La decisione è arrivata prima dell’inizio delle scene, suscitando curiosità tra il cast e la produzione. La richiesta di lasciare il set non è stata motivata pubblicamente, e successivamente si è deciso di proseguire con altri interpreti.

Molte donne sognano una notte di passione con un partner che possiede il fascino di Robert Redford, ma non tutti sanno che il divo premio Oscar ha cercato di 'sfilarsi' dal film prima delle riprese. La prima serata di 27 Twentyseven di oggi, 9 maggio, all'insegna della sensualità e del dubbio. il Canale 27 ripropone il controverso film di Adrian Lyne del 1993 Proposta indecente in cui un ricco e affascinante uomo d'affari interpretato da Robert Redford offre un somma elevata a Woody Harrelson per passare una notte insieme alla moglie Demi Moore, con tutte le conseguenze del caso. All'epoca il film fece molto discutere per via del tema scottante e dei dilemmi morali collegati alla trama,.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Proposta indecente: perché Robert Redford voleva scappare a gambe levate dal film

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