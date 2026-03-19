Durante la cerimonia degli Oscar, un’attrice ha espresso il suo disappunto riguardo all’omaggio a Robert Redford, affermando che avrebbe voluto essere lei a rendergli omaggio perché aveva più cose da dire. Ha anche confidato di essere sempre stata innamorata di Redford, definendolo l’essere umano più bello che abbia conosciuto e sottolineando i suoi valori straordinari.

La battuta è arrivata dopo che Barbra Streisand è salita sul palco degli Oscar per rendere omaggio al collega e amico scomparso, ricordando il loro legame nato sul set di The Way We Were (Come eravamo), il film diretto da Sydney Pollack nel 1973 in cui recitarono insieme. Nel suo intervento, Barbra Streisand ha ricordato Robert Redford non solo come attore, ma anche come attivista impegnato. «Bob aveva una vera spina dorsale dentro e fuori dallo schermo», ha detto, sottolineando come si fosse speso «per difendere la libertà di stampa, proteggere l’ambiente e incoraggiare nuove voci attraverso il Sundance Institute». Poi ha raccontato l’evoluzione del loro rapporto, fino a rivelare che nell’ultimo scambio tra loro si erano detti reciprocamente di volersi bene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jane Fonda contro Barbra Streisand agli Oscar: «Perché l’omaggio a Robert Redford l’ha fatto lei? Io avevo più cose da dire»

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