Jane Fonda ha commentato che Barbra Streisand non avrebbe dovuto rendere omaggio a Robert Redford agli Oscar, sottolineando che lei ha partecipato a quattro film mentre Streisand ne ha girato solo uno. La sua osservazione si basa su un tono ironico, senza ulteriori motivazioni o analisi, e si inserisce in una discussione più ampia sulle scelte di omaggi durante la cerimonia.

Jane Fonda contro Barbra Streisand? In realtà tutto si gioca sul sottile filo dell’ironia. Fonda ha affermato che la collega non meritava di rendere omaggio a Robert Redford agli Oscar. “Lei ha fatto un solo film, io quattro. Ho altro da dire!”, ha affermato l’attrice agli Oscar, alludendo scherzosamente al segmento “In Memoriam”, quando sono stati ricordati alcuni dei colleghi morti quest’anno. Domenica, durante la 98esima edizione degli Academy Awards, Barbra Streisand è salita sul palco per onorare Redford, morto il 16 settembre 2025 all’età di 89 anni, durante il segmento “In Memoriam”. “ Voglio sapere come mai la Streisand era lì a fare questo per Redford? “, ha scherzato la Fonda a Entertainment Tonight durante una festa per la notte degli Oscar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Barbra Streisand non meritava di rendere omaggio a Robert Redford agli Oscar. Lei ha fatto un solo film, io quattro”: l’ironia di Jane Fonda

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